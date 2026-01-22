Поэтессу Веру Полозкову объявили в розыск в России. Об этом сообщается в базе МВД.
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК... Полозкова Вера Николаевна», — говорится в сответствующей карточке.
Сейчас поэтесса находится в процессе развода с мужем. С тремя детьми она проживает на Кипре.
В феврале 2025 года Росфинмониторинг внес Веру Полозкову в перечень экстремистов и террористов.
В июне 2023 года руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов направил обращение к президенту Российского книжного союза Сергею Степашину с предложением запретить продажу книг Полозковой. К такому решению он пришел после высказываний поэтессы о теракте, в результате которого был серьезно ранен писатель Захар Прилепин.
Ранее экс-супруг Полозковой потребовал с поэтессы €100 тыс. после обвинений в насилии.