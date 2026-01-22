Размер шрифта
Веру Полозкову объявили в розыск

Поэтессу Полозкову объявили в розыск в России
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Поэтессу Веру Полозкову объявили в розыск в России. Об этом сообщается в базе МВД.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК... Полозкова Вера Николаевна», — говорится в сответствующей карточке.

Сейчас поэтесса находится в процессе развода с мужем. С тремя детьми она проживает на Кипре.

В феврале 2025 года Росфинмониторинг внес Веру Полозкову в перечень экстремистов и террористов.

В июне 2023 года руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов направил обращение к президенту Российского книжного союза Сергею Степашину с предложением запретить продажу книг Полозковой. К такому решению он пришел после высказываний поэтессы о теракте, в результате которого был серьезно ранен писатель Захар Прилепин.

Ранее экс-супруг Полозковой потребовал с поэтессы €100 тыс. после обвинений в насилии.

