«Зенит» оштрафует своего игрока примерно на 60 млн рублей за опоздание на сборы

«Зенит» намерен оштрафовать игрока Вендела на 60 млн из- за опоздания на сборы

«Зенит» намерен оштрафовать своего бразильского полузащитника Вендела на 700 тысяч евро (около 62 миллионов рублей) за опоздание на зимние тренировочные сборы. Об этом пишет «Mash на спорте».

Сумма штрафа складывается по схеме «100 тысяч евро за каждый день пропуска». Вендел, как ожидается, прибудет в расположение команды в Дохе либо 22 января, либо на день позже.

В текущем сезоне футболист принял участие в 16 матчах «Зенита» во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и тремя голевыми передачами. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года, а текущая рыночная стоимость, согласно порталу Transfermarkt, оценивается в 15 миллионов евро.

Российская премьер-лига (РПЛ) ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

Ранее бразильский футболист рассказал, почему отказал семикратному чемпиону Италии в пользу «Динамо».