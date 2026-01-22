Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Спорт

Футболист упал во время матча в Португалии из-за остановки сердца

В Португалии у футболиста Басема остановилось сердце во время матча
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Защитник португальского «Монкарапашенсе» Нассур Басем умер во время четвертьфинального матча Кубка Ассоциации Алгарве. Об этом сообщает 20minutos.es.

Футболист потерял сознание на 27-й минуте игры против «Имортала» на стадионе в Ольяне. Причиной стала остановка сердца.

Согласно заявлению вице-президента клуба Жуана Андре, Басем почувствовал себя плохо недалеко от скамейки соперника и упал. Медицинская бригада клуба сразу оказала помощь, начав сердечно-легочную реанимацию. Скорая прибыла примерно через 18 минут, но спасти футболиста не удалось

27-летний Нассур Басем являлся воспитанником юношеских академий таких клубов, как «Рекрейо де Агеда», «Спортинг», «Академика» и «Спортинг Брага». На профессиональном уровне он выступал за «Маритиму» и «Оливейра ду Ошпитал».

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Российские игроки пропустили чемпионат Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке на мундиаль 2026 года.

Ранее чемпион мира из «ПСЖ» отверг обвинения в торговле людьми.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27685813_rnd_1",
    "video_id": "record::015fa79d-6cd7-4e2f-95f6-369d4762525b"
}
 
Теперь вы знаете
Шапка не спасет от менингита. Как возникает воспаление мозга и почему от него умирают
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+