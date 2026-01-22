Россиянин поссорился с матерью и ударил ее топором по голове

В Краснодарском крае мужчину заподозрили в нападении на мать с топором

В Краснодарском крае 34-летнего мужчину заподозрили в том, что он во время ссоры ударил мать топором по голове. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 20 января в станице Октябрьской. По версии следствия, пьяный местный житель, находясь дома со своей матерью, поссорился с ней. В ходе конфликта он взял топор и ударил им женщину по голове, а затем скрылся с места.

В результате случившегося пострадавшая получила тяжелые травмы, но ей удалось выжить благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. Правоохранители задержали подозреваемого, ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ. Следствие планирует ходатайствовать перед судом о заключении фигуранта под стражу.

