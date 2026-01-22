Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Политика

«Наезд на младшего хозяина». Экс-нардеп объяснил критику Зеленского в адрес Европы после встречи с Трампом

Экс-нардеп Олейник: ультиматум Трампа вынудил Зеленского наехать на Европу
Louisa Gouliamaki/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Европу после встречи с американским лидером Дональдом Трампом, потому что последний мог пообещать ему личные гарантии безопасности. Об этом в комментарии для «Газеты.Ru» заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«По времени встреча Зеленского и Трампа длилась меньше часа, что говорит о том, что это вряд ли был диалог. Я уверен, что это был жесткий ультимативный монолог со стороны Трампа, который мог пообещать украинскому лидеру то, чего он так долго желал — гарантии личной безопасности», — сказал экс-нардеп.

По его мнению, американскому лидеру «надоело играть в игры с европейцами и Киевом», так что он мог дать четко понять свою позицию Зеленскому во время встречи в Давосе.

«Скорее всего, Трамп объяснил свое видение решения вопроса о территориальных уступках и поставил президента Украины перед фактом, но при этом указал, что Европа не поможет Киеву. Вот тут Зеленский понял, что надо переходить на сторону США, а потому можно наехать на младшего хозяина», — заключил Олейник.

Выступая на форуме в Давосе после встречи с американским президентом, Владимир Зеленский обвинил Европу в том, что она не знает, как себя защитить и как реагировать на ситуацию с Гренландией.

«Прошел год — и ничего не изменилось. Мы все еще находимся в ситуации, когда я вынужден повторять те же самые слова», — сказал Зеленский об отсутствии прогресса в способности Европы к самозащите.

Ранее Трамп оценил встречу с Зеленским в Давосе.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27685729_rnd_8",
    "video_id": "record::48141623-8583-4f63-9d2a-ce8dc1e8c656"
}
 
Теперь вы знаете
Шапка не спасет от менингита. Как возникает воспаление мозга и почему от него умирают
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+