«Наезд на младшего хозяина». Экс-нардеп объяснил критику Зеленского в адрес Европы после встречи с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Европу после встречи с американским лидером Дональдом Трампом, потому что последний мог пообещать ему личные гарантии безопасности. Об этом в комментарии для «Газеты.Ru» заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«По времени встреча Зеленского и Трампа длилась меньше часа, что говорит о том, что это вряд ли был диалог. Я уверен, что это был жесткий ультимативный монолог со стороны Трампа, который мог пообещать украинскому лидеру то, чего он так долго желал — гарантии личной безопасности», — сказал экс-нардеп.

По его мнению, американскому лидеру «надоело играть в игры с европейцами и Киевом», так что он мог дать четко понять свою позицию Зеленскому во время встречи в Давосе.

«Скорее всего, Трамп объяснил свое видение решения вопроса о территориальных уступках и поставил президента Украины перед фактом, но при этом указал, что Европа не поможет Киеву. Вот тут Зеленский понял, что надо переходить на сторону США, а потому можно наехать на младшего хозяина», — заключил Олейник.

Выступая на форуме в Давосе после встречи с американским президентом, Владимир Зеленский обвинил Европу в том, что она не знает, как себя защитить и как реагировать на ситуацию с Гренландией.

«Прошел год — и ничего не изменилось. Мы все еще находимся в ситуации, когда я вынужден повторять те же самые слова», — сказал Зеленский об отсутствии прогресса в способности Европы к самозащите.

