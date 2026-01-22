Размер шрифта
Полянский сделал заявление о состоянии ОБСЕ

Полянский: ОБСЕ находится в точке экзистенциального кризиса
MFA Russia/Global Look Press

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) находится в глубоком кризисе. Об этом заявил постоянный представитель России при этой международной организации Дмитрий Полянский, передает ТАСС.

При этом он отметил, что на фоне этого европейская система безопасности продолжает деградировать, а мир движется к военной катастрофе.

«Думаю, никто из нас не будет отрицать тот факт, что ОБСЕ находится в точке экзистенциального кризиса. Европейская система безопасности деградирует на наших глазах. Наш континент, а с ним и весь мир, сползает к военной катастрофе», — отметил Полянский на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

До этого Постпред РФ заявлял, что желания ОБСЕ участвовать в процессе урегулирования конфликта на Украине мало. Необходимо это право заслужить, но пока, по словам Полянского, организация «ничем себя не проявила для того, чтобы стать партнером или инструментом участия в урегулировании».

Дипломат добавил, что ОБСЕ необходимо вернуться к своему базовому мандату. Как отметил постпред, об этом говорят не только в РФ, но и в США.

Ранее постпред при ОБСЕ заявил, что США не спешат разбирать «завалы» в отношениях с РФ.

