Ким Чен Ын заглянул в женскую баню

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын торжественно открыл обновленный Центр отдыха для трудящихся Онпхо в уезде Кёнсон, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын лично проинспектировал культурно-рекреационную и медицинскую базу крупнейшего в стране курортного комплекса с горячими источниками. В частности, он заглянул в бани, где отдыхали мужчины и женщины. На опубликованных ЦТАК снимках видно, что Ким Чен Ын в этот момент искренне улыбался.

Глава государства поручил преобразовать это место в комплексный культурно-развлекательный и лечебный центр еще в июле 2018 года, поскольку был недоволен плохим состоянием курорта и антисанитарией.

После масштабных ремонтных работ Ким Чен Ын подчеркнул, что испытывает «гордость за то, что сделал еще одно полезное дело». Он высоко оценил, что все секции лагеря «сбалансированно расположены», а архитектурные элементы «гармонично вписываются в окружающую среду».

Курорт начнет полноценную работу в феврале.

Как прошел визит лидера КНДР в Центр отдыха — в галерее «Газеты.Ru».
 
Теперь вы знаете
