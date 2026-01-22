Размер шрифта
Минпросвещения установило минимальные баллы ЕГЭ на следующий учебный год

Минпросвещения утвердило минимальные баллы ЕГЭ для подведомственных вузов
Министерство просвещения России установило минимальные баллы Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по общеобразовательным предметам на 2026/2027 учебный год. Об этом говорится в приказе ведомства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В нем сказано, что речь идет о предметах, соответствующих специальности или направлению подготовки, по которым осуществляется прием на обучение в образовательных организациях, находящихся в ведении Минпросвещения. Согласно документу, минимальный балл по русскому языку и обществознанию составляет 42, по математике, физике, литературе и географии — 40, по информатике — 45, по истории — 38, по иностранному языку — 35, по биологии и химии — 39.

В январе Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) опубликовала минимальные баллы для сдачи ЕГЭ в 2026 году.

Для получения аттестата при сдаче ЕГЭ необходимо получить минимум 24 балла по русскому языку, а также на выбор сдать: математику базового уровня — на оценку «удовлетворительно» или профильную математику — минимум на 27 баллов.

Для подтверждения освоения образовательной программы нужно набрать по обществознанию — минимум 42 балла, по информатике — 40 баллов, по географии — 37 баллов, по физике, химии и биологии — 36 баллов, по истории — 32 балла, по литературе — 32 балла и по иностранным языкам — 22 балла.

Ранее в Госдуме предложили отменить ЕГЭ.

