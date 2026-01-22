Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу с представителями России и США в ОАЭ. Она пройдет в пятницу, 23 января, сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале «Политика страны».
«Зеленский заявил о трехсторонней встрече Украины, США и РФ, которая должна пройти завтра в ОАЭ», — сказано в посте.
22 января президент США Дональд Трамп после переговоров со своим украинским коллегой в швейцарском Давосе призвал завершить украинский конфликт. По словам политика, его встреча с украинским лидером «прошла хорошо».
22 января Трамп, выступая на церемонии учреждения «Совета мира» в Давосе, заявил, что в процессе по урегулированию конфликта на Украине наметился большой прогресс.
Также он отметил, что рассчитывает на урегулирование конфликта «в довольно скором времени». Трамп напомнил, что США уже урегулировали восемь конфликтов, и выразил уверенность, что скоро будет завершен еще один.
Накануне глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев,
спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер провели переговоры в павильоне Соединенных Штатов в швейцарском Давосе, которые российская сторона назвала конструктивными.
Ранее Трамп заявил, что вражда между Путиным и Зеленским мешает урегулированию конфликта на Украине.