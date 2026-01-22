ВМС Франции задержали в Средиземном море следовавший из России нефтяной танкер

Военно-морские силы Франции задержали в Средиземном море нефтяной танкер, следовавший из России и подозреваемый в нарушении международных санкций. Об этом в социальной сети X заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Сегодня утром ВМС Франции взяли на абордаж нефтяной танкер, следовавший из России, подпадающий под международные санкции и подозреваемый в использовании ложного флага», — написал Макрон.

Операция была проведена в открытом море при поддержке союзников, а судно перенаправлено. По словам президента Франции, это действие направлено против деятельности так называемого теневого флота, который «способствует финансированию войны против Украины».

15 января Германия отказалась пускать в свои воды нефтяной танкер Tavian, считающийся частью российского теневого флота.

До этого сообщалось, что Великобритания обучает военнослужащих сил специального назначения для захвата танкеров теневого флота России. Также Лондон изучает вариант использования нефти, изъятой с судов «теневого флота» России, для финансирования Украины. Отмечалось, что таким образом британцы хотят лишить РФ «незаконных доходов от войны» и найти способ «помочь финансировать сопротивление Украины».

Вечером 7 января EUCOM сообщило о задержании судна M/V Bella 1 (Marinera). Танкер под российским флагом арестовали в Северной Атлантике. Его отследил береговой катер USCGC Munro. До момента захвата судно находилось примерно в 200–300 км к югу от побережья Исландии, оно направлялось в сторону Мурманска.

США обвинили Marinera в нарушении санкций, связанных с перевозкой нефти из Венесуэлы. Кроме того, американские военные задержали танкер Sophia в Карибском море.

Ранее Reuters узнал о планах США арестовать десятки танкеров с нефтью Венесуэлы.