Мужчину ограбил его бывший коллега, переодевшись в женские вещи

В Китае мужчина, позавидовавший бывшему коллеге, выставлявшему напоказ свои наличные сбережения в соцсетях, обокрал его, предварительно переодевшись в женщину, пишет South China Morning Post.

Мужчина по фамилии Сюй, листая социальные сети, наткнулся на видео своего бывшего коллеги. В ролике тот демонстрировал крупные суммы наличных денег. Это, по словам грабителя, вызвало у него зависть.

«Он любил хвастаться деньгами, и я знал, что он предпочитает хранить наличные дома, а не пользоваться банковскими картами. У меня тогда не было денег, и я подумал: почему бы просто не сходить и не «взять» немного у него дома?» — пояснил Сюй на следствии.

Чтобы его не узнали, мужчина приобрел в магазине женский парик, короткую юбку, черные чулки и другие аксессуары. Поздно ночью, переодевшись, он на такси добрался до дома бывшего коллеги. Через окно лестничной клетки он проник в здание и нашел ключ от квартиры, спрятанный в обуви у входа.

В квартире Сюй обнаружил у кровати черный ящик с деньгами, в котором было около $10 тысяч. Перед уходом он вернул ключ на место, а женские вещи выбросил в уличный контейнер.

Часть похищенного китаец проиграл в казино, остальное спрятал у себя. Мужчина обнаружил пропажу лишь на следующий день, случайно опрокинув ящик, и сразу обратился в полицию, которая обнаружила злоумышленника по горячим следам.

