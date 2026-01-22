В Госдуме считают, что бренд Rendez-Vous забыл про последствия «голой вечеринки»

Организаторы пресс-тура бренда Rendez-Vous в Куршевеле не сделали выводов из ситуации с «голой вечеринкой». Об этом заявил депутат Госдумы Александр Толмачев в беседе с РИА Новости.

«Зато — или поэтому — они совершили все возможные ошибки, которые можно. Заграница, заоблачный во всех смыслах отель для «инфлюенсеров» - уже только одно это вызвало справедливое возмущение россиян», — сказал он.

Толмачев отметил, что, если целью пиар-специалистов бренда была упоминаемость, то с задачей они справились.

Rendez-Vous организовал пресс-тур в Альпах, чтобы отметить 25-летие бренда и 16-летие бутика в Куршевеле. Среди приглашенных были журналистка Ксения Собчак, блогерша Оксана Самойлова, стилист Александр Рогов, модель Елена Перминова, актриса Елизавета Базыкина и другие знаменитости. Гости катались на сноубордах, горных лыжах и снегоходах, летали на вертолете и ужинали в ресторанах.

Четырехдневный пресс‑тур проходил в горном отеле Le Strato, где стоимость четырехдневного номера стартует от 8 тыс. 600 евро. Гостей кормили устрицами, прошутто и хамоном, а также угощали элитным алкоголем. Один из ужинов, заявляет Telegram-канал Baza, обошелся более чем в 1 млн рублей. Во время приема пищи для гостей выступила французская певица Патрисия Каас.

Бренд делился фотографиями из пресс-тура в своих соцсетях, однако не все подписчики оценили такой маркетинговый ход. Многие пользователи соцсетей осудили пресс-тур.

