Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Общество

У побережья Камчатки произошло мощное землетрясение

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,4
Александр Пирагис/РИА Новости

В прибрежной зоне Камчатки зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,4. Об этом сообщает региональное отделение Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба» РАН в Telegram-канале.

«Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 143. Глубина (в километрах): 59,4. Магнитуда: 6,4», — отметили сейсмологи.

17 января у восточного побережья Камчатки было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,8. Колебания ощутили жители Петропавловска-Камчатского.

30 июля 2025 года Камчатка пережила самое мощное землетрясение с 1952 года, достигавшее магнитуды 8,8. С тех пор научные специалисты ежедневно регистрируют афтершоки, то есть повторные подземные толчки, большинство из которых остаются неощутимыми для жителей населенных пунктов. Интенсивность повторных толчков постепенно снижается, однако в крае продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации природного характера.

Ранее мощное землетрясение произошло у западного побережья США.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27685567_rnd_5",
    "video_id": "record::e8d00532-4481-47f2-b365-2fc58ad09a84"
}
 
Теперь вы знаете
Шапка не спасет от менингита. Как возникает воспаление мозга и почему от него умирают
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+