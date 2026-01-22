У побережья Камчатки произошло мощное землетрясение

В прибрежной зоне Камчатки зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,4. Об этом сообщает региональное отделение Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба» РАН в Telegram-канале.

«Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 143. Глубина (в километрах): 59,4. Магнитуда: 6,4», — отметили сейсмологи.

17 января у восточного побережья Камчатки было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,8. Колебания ощутили жители Петропавловска-Камчатского.

30 июля 2025 года Камчатка пережила самое мощное землетрясение с 1952 года, достигавшее магнитуды 8,8. С тех пор научные специалисты ежедневно регистрируют афтершоки, то есть повторные подземные толчки, большинство из которых остаются неощутимыми для жителей населенных пунктов. Интенсивность повторных толчков постепенно снижается, однако в крае продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации природного характера.

