В Москве мужчина украл из квартиры знакомой 13 млн рублей и спрятал в гараже

В Москве мужчина обокрал сожительницу и ее мать на 13 млн рублей
Полиция Москвы вернула владелице более 12 млн рублей, похищенных из квартиры ее матери. Об этом сообщили в столичном МВД.

С заявлением в полицию обратилась 31-летняя жительница Москвы. Женщина рассказала, что приехала в квартиру своей матери и обнаружила открытую дверь. Вещи в комнатах были разбросаны. После осмотра она поняла, что пропали наличные на общую сумму свыше 13 млн рублей. В краже заподозрили 36-летнего сожителя москвички.

По версии следствия, мужчина воспользовался ключами возлюбленной, проник в квартиру ее матери и похитил деньги. Украденное он спрятал в гараже своих родителей в Красногорске. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере, фигурант находится под домашним арестом. Полицейские вернули владелице 12,5 млн рублей, 500 тысяч подозреваемый успел потратить.

Ранее на Урале менеджер банка украла у клиентов более 7 млн рублей.

