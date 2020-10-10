Трамп сдал еще один тест на COVID-19
Президент США Дональд Трамп прошел еще один тест на новый тип коронавируса СOVID-19. Об этом сообщает Fox News.
По словам главы Белого дома, в его организме вируса почти нет, либо он вовсе теперь отсутствует.
«Я не знаю показателей или чего-то еще пока, но мне сделали повторный тест, и я знаю, что я либо в нижней части шкалы, либо свободен от вируса», — заключил Трамп.
2 октября стало известно, что у Трампа обнаружили коронавирус. Сообщалось, что он и его супруга Меланья чувствуют себя хорошо и планируют остаться в Белом доме до выздоровления.
Позже Трамп был госпитализирован в связи с ухудшением состояния. Отмечалось, что у главы США наблюдались высокая температура и падение кислорода в крови.
Лечащий врач Трампа Шон Конли отметил, что госпитализация была лишь мерой предосторожности и президент чувствует себя хорошо.
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