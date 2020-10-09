У 34 сотрудников ЦИК Украины обнаружен COVID-19

У 34 сотрудников Центральной избирательной комиссии Украины нашли коронавирус нового типа, при этом местные выборы в стране должны пройти 25 октября. Об этом сказано на странице ЦИК в Facebook.

Как сообщается, 71 из 281 работника ведомства в настоящее время находятся больничном, однако многие из них продолжают работать в удаленном режиме.

«Учитывая сложность избирательного процесса, отмечаем, что продолжаем работать, чтобы обеспечить надлежащую подготовку и проведение выборов», — говорится в заявлении.

По последним данным, на Украине выявлено 250 538 случаев COVID-19, выздоровели 110 650 человек, умерли 4779 пациентов.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 36 млн заболевших, более 27 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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