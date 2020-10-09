В Кремле высказались о публикации Le Monde об антироссийских санкциях

Публикации во французской газете Le Monde о возможных санкциях против России из-за проб Алексея Навального — не повод для реакции Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Давайте не будем вести разговор, основываясь на публикациях Monde. Это никак не может и не должно быть поводом для какой-то реакции», — сказал Песков.

Ранее газета Le Monde со ссылкой на информированные источники писала, что Франция и Германия готовят санкции из-за ситуации с Навальным. По информации издания, в список войдут девять российских чиновников, в том числе , из администрации президента и структур госбезопасности.

20 августа Навального доставили в больницу в Омске, после того, как ему стало плохо в самолете. Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ.

Затем Навального перевезли в Германию, он находился в коме две недели. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Россия запросила у Берлина более подробную информацию о результатах анализов, но ответа пока не получила.

Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.

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