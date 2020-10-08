На заседании парламента Дании заметили неизвестного под видом Тихановской

В Дании в закрытом онлайн-заседании парламента принял участие неизвестный, который переоделся в экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую. Об этом сообщает ТАСС.

Так, заседание комитета по иностранным делам прошло во вторник, 6 октября. На нем велось обсуждение по ситуации в Белоруссии, а также возможным мерам поддержки граждан страны.

В начале штаб Тихановской объявил о проблемах с видеокамерой, в результате чего политика не было видно на экране. Однако заседание продлилось всего 40 минут, поскольку его участники почувствовали, что «что-то не так».

Председатель комитета по иностранным делам Мартин Лидегорд выразил обеспокоенность в связи с произошедшим.

«Я надеюсь, что речь всего лишь о грубой шутке, однако я, естественно, обеспокоен возможностью злоупотребления участием (посторонних. — «Газеты.Ru») во встрече», — заключил он.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Больше санкций»: Тихановская просит Европу помочь белорусам

— Тихановская встретилась с Меркель

— МВД России объявило Тихановскую в розыск