Культура

«Блокадные судьбы»: Боярский расскажет о подлинных подвигах жителей осажденного Ленинграда

К годовщине блокады Ленинграда выйдет 22 января антология «Блокадные судьбы»
22 января, в канун годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады, на экраны выходит анимационная антология «Блокадные судьбы». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании «ВОЛЬГА».

Альманах будет состоять из восьми новелл, написанных по сценариям ветерана студии «Ленфильм» — режиссера и сценариста Вадима Михайлова. Они основаны на реальных историях очевидцев блокады.

«В детстве, до эвакуации из Ленинграда, он сам застал холод и голод осажденного города, а уже во взрослом возрасте на протяжении нескольких лет собирал подлинные истории очевидцев блокады», — уточняется в пресс-релизе.

В альманах вошли новеллы: «Сон о мирной елке»; «Чужой хлеб»; «Щелкунчик, пианино и венок из одуванчиков» (о двух подростках — Сереже и Маше, которые случайно встречаются на набережной блокадного города в преддверии Нового года); «Пчелы и осы»; «Кума»; «Ленинградская молитва»; «Шпиль» (Мария Дубровина) и «Концерт» (о подвигах артистов ленинградской эстрады, которые поддерживали боевой дух и веру в победу как на передовой, так и в тылу).

Сценарии основаны на дневниковых записях и воспоминаниях участников блокады. Фрагменты дневников звучат в фильме голосами Елизаветы Боярской и Михаила Пореченкова.

