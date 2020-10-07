Постпред РФ при ОЗХО указал на цель Запада в деле Навального

Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин назвал цель кампании Запада вокруг блогера Алексея Навального, передает РИА «Новости».

По его словам, Запад проводит эту кампанию, чтобы «очернить Россию серией бездоказательных обвинений и создать тем самым надуманный повод для введения» в отношении нее «транша» санкций».

Шульгин также отметил, что Москва пока не видит от западных партнеров никакой готовности сотрудничать, все сводится исключительно к «мегафонной дипломатии».

«До тех пор, пока нам не представят документы, материалы, пробы, вещественные доказательства, которые, как заявляют те, кто выдвигают против нас обвинения, доказывают наличие в анализах Навального боевого будто бы отравляющего вещества, пока не сядут с нами за стол переговоров для заинтересованного диалога на уровне экспертов, мы будем считать все, что происходит вокруг этого инцидента, разнузданной агитационно-пропагандистской кампанией лжи, а проще говоря, низкопробной провокацией», — сказал Шульгин.

Ранее ОЗХО заявила, что эксперты подтвердили наличие в анализах Алексея Навального токсичных химикатов.

20 августа Навального доставили в больницу в Омске, после того, как ему стало плохо в самолете. Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ.

Затем Навального перевезли в Германию, он находился в коме две недели. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.

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