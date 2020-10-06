Спикер парламента НКР заявил, что Степанакерт не будет просить перемирия

Спикер парламента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артур Товмасян заявил, что Степанакерт не будет просить перемирия. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы не будет просить перемирия. Войну начало военно-политическое руководство Азербайджана, продолжили власти Турции», — подчеркнул политик.

Он также выразил мнение, что соседние с карабахским регионом крупные страны, «дружественная сверхдержава», понимают, что сейчас речь идет не только о проблеме Нагорного Карабаха, турецкий лидер Тайип Эрдоган хочет «просочиться» в Закавказье.

По словам Товмасяна, в случае потери «армянского мира» «дружественные сверхдержавы» лишатся также своего влияния в Закавказье. В этой связи представитель НКР считает, что на Анкару и Баку будет оказываться международное давление для прекращения боевых действий.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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