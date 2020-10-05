Президент Грузии предложила принять встречу Минской группы ОБСЕ по Карабаху

Антон Демидов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что страна готова принять переговоры Минской группы ОБСЕ по ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом она сказала в интервью телекомпании «Рустави 2».

Грузинский лидер отметила, что на неделе она планирует провести переговоры с президентами Азербайджана и Армении.

«С обеих сторон замечаются предпосылки к готовности задействования Минской группы ОБСЕ. Я думаю, что мы должны содействовать проведению заседания, хотя бы в Грузии. Мы сделаем все и готовы ко всему, что является приемлемым для них», — сказала Зурабишвили.

Она также подчеркнула, что Грузия придерживается нейтралитета в отношении Армении и Азербайджана.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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