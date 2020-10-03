Вучич заявил, что мировое сообщество бессильно в вопросе Карабаха

Международное сообщество бессильно в вопросе непризнанного Нагорного Карабаха, заявил президент Сербии Александар Вучич. Об этом пишет ТАСС.

«То, что происходит в Нагорном Карабахе, для нас большой урок, потому что замороженные конфликты означают столкновения в будущем, в которых международное сообщество бессильно», — сказал Вучич.

В этой связи президент выступил против замороженного конфликта в Косове и Метохии, потому что это закладывает проблемы для будущих поколений.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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