Врач: Трамп чувствует усталость

Президент США Дональд Трамп, ранее заболевший COVID-19, чувствует усталось, однако сохраняет хорошее настроение. Об этом заявил его врач Шон Конли, передает ТАСС.

«Президент продолжает чувствовать себя утомленным, но [он] в хорошем настроении», — говорится в сообщении.

Врач добавил, что супруга Трампа Мелания «по-прежнему чувствует себя хорошо». У нее наблюдается «легкий кашель и головная боль».

Ранее стало известно, что Трамп и его жена сделали тесты на коронавирус и получили положительный результат.

Глава аппарата Белого дома Марк Мидоус заявил, что президент продолжает работать, несмотря на заболевание.

Трамп заявил о своем заражении за 33 дня до президентских выборов, которые пройдут 3 ноября.

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