Помпео пригрозил новым мерами против властей Белоруссии

Соединенные Штаты намерены использовать все имеющиеся в их распоряжении инструменты, чтобы привлечь к ответственности тех, кто «подрывает демократию» Белоруссии. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео на своей странице в Twitter.

«Мы приветствуем введенные министерством финансов США санкции против официальных лиц белорусского режима за их роль в фальсифицированных президентских выборах 9 августа и последовавших за ними жестоких репрессиях», – написал глава Госдепа.

Ранее сообщалось, что американский минфин ввел санкции против восьми официальных лиц Белоруссии.

До этого Европейский союз ввел санкции против 40 чиновников из Белоруссии, которые, по мнению Брюсселя, ответственны за фальсификацию выборов и нарушение прав человека. Белоруссия заявила о введении симметричных мер в отношении ряда представителей ЕС, а также должностных лиц Канады и Великобритании.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

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