ЕС официально ввел в действие черный список из 40 белорусских чиновников
Анна Светлова
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Европейский союз официально ввел в действие санкционный список по Белоруссии, в котором числятся 40 человек, исключая президента республики Александра Лукашенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ЕС Шарля Мишеля.
«Мы ввели в действие сегодня черный список (против Белоруссии) на 40 имен», — подчеркнул он.
При этом политик, отвечая на вопрос журналистов, почему Лукашенко не вошел в этот список, сказал, что Евросоюз намерен «продолжать диалог» с Минском.
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