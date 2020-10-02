ЕС официально ввел в действие черный список из 40 белорусских чиновников

Европейский союз официально ввел в действие санкционный список по Белоруссии, в котором числятся 40 человек, исключая президента республики Александра Лукашенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ЕС Шарля Мишеля.

«Мы ввели в действие сегодня черный список (против Белоруссии) на 40 имен», — подчеркнул он.

При этом политик, отвечая на вопрос журналистов, почему Лукашенко не вошел в этот список, сказал, что Евросоюз намерен «продолжать диалог» с Минском.

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