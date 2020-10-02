В Армении сообщили о многочисленных разрушениях в столице Карабаха

Министерство обороны Армении заявило о многочисленных разрушениях гражданской инфраструктуры после атак азербайджанской армии по Степанакерту, сообщает «Интерфакс».

«Нанесено множество повреждений гражданским инфраструктурам, Спасательной службе», — заявил представитель министерства Арцрун Ованнисян.

По его словам, столицу Нагорного Карабаха и другие населенные пункты в республике активно обстреливают из артиллерии, в том числе и реактивной. В регионе растет число ранений среди гражданского населения.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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