Премьером Белоруссии стал Головченко

Депутаты нижней палаты парламента (Палаты представителей) Белоруссии утвердили Романа Головченко премьер-министром республики, пишет агентство БелТА.

После президентских выборов, согласно конституции, премьер и правительство сложили полномочия перед вновь избранным главой государства. 19 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко переназначил премьер-министра — должность продолжил занимать Головченко.

С назначением должны согласиться депутаты Палаты представителей в течение двух недель. Кандидатуру на рассмотрение вносит администрация президента.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

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