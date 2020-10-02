Помпео сдал тест на коронавирус

Госсекретарь США Майк Помпео, находящийся в европейском турне, сдал тест на коронавирус COVID-19 и получил отрицательный результат, сообщает агентство Associated Press.

«Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что он и его супруга получили отрицательный результат анализов на коронавирус. Их проверили в самолете за 20 минут до приземления в Дубровнике, в Хорватии, в пятницу», — передает агентство.

Госсекретарь сдал тест после того, как коронавирус подтвердился у президента Дональда Трампа и его супруги. Помпео подчеркнул, что это уже его четвертый анализ за неделю.

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