В МИД России увидели угрозу отношениям с Германией

Заместитель 3-го европейского департамента МИД России Олег Красницкий заявил, что отношения Москвы и Берлина находятся под угрозой разрушения, передает «Интерфакс».

По словам дипломата, Германия снова стремится вести диалог с Россией с позиции силы, применяя провокации и выдвигая ультиматумы.

Красницкий подчеркнул, что Москва не пойдет ни на какие уступки под давлением.

Тем не менее даже в таких условиях, считает дипломат, «важно не рвать нити диалога, не хлопать дверью, оберегать от искажения и забвения положительный опыт прошлого ради сохранения перспективы на лучшее будущее».

Красницкий выразил надежду, что России и Германии удастся пройти через текущие трудности и сохранить отношения в экономической, научной, технической сферах и сфере гражданского общества.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Берлин взял курс на сдерживание Москвы, выдвигая голословные обвинения и ультиматумы.

До этого немецкие власти не раз обвиняли Москву в причастности к инциденту с Алексеем Навальным, не приводя соответствующих доказательств.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Сдержать Россию: Лавров об отношениях с Германией

— РФ пригласила экспертов ОЗХО для сотрудничества по делу Навального

— Небензя призвал Германию не писать в СБ ООН о Навальном, а сотрудничать с РФ