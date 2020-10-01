Небензя: РФ не поддерживает одну сторону конфликта в Карабахе против другой

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва не поддерживает одну сторону конфликта (Азербайджан или Армению. — «Газета.Ru») в Нагорном Карабахе против другой, передает РИА «Новости».

Он отметил, что Россия выступает за решение конфликта в этом регионе.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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