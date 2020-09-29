Госдума предлагает Армении и Азербайджану начать переговоры

Государственная Дума призвала Армению и Азербайджан прекратить боевые действия и перейти к переговорам. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Государственная Дума заявляет о необходимости немедленного прекращения огня, недопущении эскалации противостояния в регионе и безальтернативности мирного урегулирования ситуации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что депутаты Госдумы выражают готовность оказать посредничество в стабилизации обстановки.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Азербайджанская армия наступает в направлении Физули в Карабахе

— В Степанакерте началась стихийная эвакуация мирного населения

— МИД Армении заявил, что Азербайджан ударил по Варденису турецким беспилотником