Пашинян провел экстренное заседание Совбеза Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел экстренное заседание Совета Безопасности страны на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Sputnik Армения.

В ходе заседания осуждался вопрос нанесения армянскими силами «соразмерного удара» по противнику на линии соприкосновения, указано в сообщении.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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