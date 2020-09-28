Макрон надеется на скорое введение санкций против Белоруссии
Полина Рутковская
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Президент Франции Эммануэль Макрон поддерживает введение санкций в отношении Белоруссии. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Литве, сообщает Bloomberg.
Макрон выразил надежду, что санкции будут введены «в ближайшем будущем», указано в сообщении агентства.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
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