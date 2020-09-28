СК Белоруссии отказался возбуждать дело против Лукашенко

Следственный комитет Белоруссии отказал оппозиции в возбуждении уголовного дела против президента страны Александра Лукашенко, сообщил член оппозиционного Координационного совета Юрий Губаревич на своей странице в Facebook.

Губаревич обращался в СК с заявлением о возбуждении против Лукашенко дела по статье о действиях, совершенных с целью захвата государственной власти и повлекших за собой гибель людей, указано в сообщении.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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