СК Белоруссии отказался возбуждать дело против Лукашенко
Следственный комитет Белоруссии отказал оппозиции в возбуждении уголовного дела против президента страны Александра Лукашенко, сообщил член оппозиционного Координационного совета Юрий Губаревич на своей странице в Facebook.
Губаревич обращался в СК с заявлением о возбуждении против Лукашенко дела по статье о действиях, совершенных с целью захвата государственной власти и повлекших за собой гибель людей, указано в сообщении.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
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