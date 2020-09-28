Пашинян рассказал о просьбе Алиева по Карабаху в 2018 году

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в 2018 году обратился к премьер-министру Армении Николу Пашиняну с просьбой о сохранении перемирия в Нагорном Карабахе. Об этом рассказал Пашинян, сообщает Sputnik Армения.

«Говорят, якобы я просил в Душанбе времени, отсрочки после революции 2018 года <...> На самом деле не я обратился к азербайджанскому президенту с просьбой, а он обратился ко мне с просьбой», – приводит агентство заявление армянского премьера.

По словам Пашиняна, Алиев был заинтересован в договоренностях с ним, чтобы «революция не произошла в самом Азербайджане».

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступателную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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