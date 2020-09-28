Пашинян рассказал о просьбе Алиева по Карабаху в 2018 году
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в 2018 году обратился к премьер-министру Армении Николу Пашиняну с просьбой о сохранении перемирия в Нагорном Карабахе. Об этом рассказал Пашинян, сообщает Sputnik Армения.
«Говорят, якобы я просил в Душанбе времени, отсрочки после революции 2018 года <...> На самом деле не я обратился к азербайджанскому президенту с просьбой, а он обратился ко мне с просьбой», – приводит агентство заявление армянского премьера.
По словам Пашиняна, Алиев был заинтересован в договоренностях с ним, чтобы «революция не произошла в самом Азербайджане».
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступателную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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