Россия контактирует с Минской группой ОБСЕ по урегулированию в Карабахе

Россия как сопредседатель Минской группы ОБСЕ планирует продолжить контакты со всеми партнерами по ситуации вокруг непризнанного Нагорного Карабаха. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что РФ активно участвует в этом процессе с 1991 года.

И в настоящее время российская сторона находится в постоянном контакте с другими сопредседателями группы.

«Вчера было заявление сопредседателя Минской группы, в котором мы тоже потребовали скорейшего прекращения огня и подтверждения всеми сторонами безальтернативности мирного решения этого кризиса», — подчеркнул Руденко.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в непризнанном Нагорном Карабахе. Есть погибшие среди гражданских. По заявлению армянской стороны, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам». В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Сотни погибших: что происходит в Нагорном Карабахе

— Армения сообщила, что Азербайджан начал наступление в Карабахе

— В Азербайджане объявлена частичная мобилизация