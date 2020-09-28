Spiegel: Меркель тайно навестила Навального в клинике Charite

Канцлер Германии Ангела Меркель тайно посетила Алексея Навального, проходившего лечение в клинике Charite в Берлине, пишет газета Spiegel со ссылкой на собственную информацию.

Как пишет издание, таким жестом Меркель выразила свою солидарность с Навальным. Другие детали визита не уточняются.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме. 7 сентября Навального выписали из больницы.

Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Врачи Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстеразов. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

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