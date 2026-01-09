Глава МИД Франции напомнил Трампу, что Европа имеет право отказывать США

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что США имеют право пересматривать свои связи с союзниками, однако и Европа имеет право сказать «нет» в ответ на неприемлемые предложения. Его слова приводит BMFTV.

Он заявил, что мир, который был установлен по итогам двух мировых войн, остался позади, а будущее Европы «оказалось под вопросом».

«За несколько месяцев новая американская администрация решила, и это ее право, переосмыслить связи, которые нас объединяют. Это также наше право сказать «нет» историческому союзнику, каким бы историческим он ни был, когда его предложение неприемлемо», – сказал Барро.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон резко осудил внешнюю политику США при Дональде Трампе, заявив, что Вашингтон «отступает от международных правил», а мир рискует превратиться в «логово разбойников».

По его словам, «многосторонние институты функционируют все менее эффективно», а у великих держав «существует реальное искушение разделить мир». Он заверил, что Париж «отвергает новый колониализм и новый империализм, а также вассальную зависимость и пораженчество».

Ранее сенатор США назвал действия Трампа в Венесуэле «старомодным империализмом».