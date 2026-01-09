Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Глава МИД Франции напомнил Трампу, что Европа имеет право отказывать США

Глава МИД Франции Барро: Европа имеет право сказать «нет» США
Gonzalo Fuentes/Reuters

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что США имеют право пересматривать свои связи с союзниками, однако и Европа имеет право сказать «нет» в ответ на неприемлемые предложения. Его слова приводит BMFTV.

Он заявил, что мир, который был установлен по итогам двух мировых войн, остался позади, а будущее Европы «оказалось под вопросом».

«За несколько месяцев новая американская администрация решила, и это ее право, переосмыслить связи, которые нас объединяют. Это также наше право сказать «нет» историческому союзнику, каким бы историческим он ни был, когда его предложение неприемлемо», – сказал Барро.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон резко осудил внешнюю политику США при Дональде Трампе, заявив, что Вашингтон «отступает от международных правил», а мир рискует превратиться в «логово разбойников».

По его словам, «многосторонние институты функционируют все менее эффективно», а у великих держав «существует реальное искушение разделить мир». Он заверил, что Париж «отвергает новый колониализм и новый империализм, а также вассальную зависимость и пораженчество».

Ранее сенатор США назвал действия Трампа в Венесуэле «старомодным империализмом».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27583921_rnd_1",
    "video_id": "record::3756d504-04ab-42f2-850f-8bdc7230ed67"
}
 
Теперь вы знаете
«Фригидность». Что скрывается за этим термином и когда пора к врачу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+