В МИД РФ сообщили об освобождении двух россиян из экипажа захваченного США танкера

Президент США в ответ на обращение РФ принял решение освободить двух российских граждан из состава задержанного экипажа танкера «Маринера». Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводятся в Telegram-канале дипведомства.

«Мы приветствуем данное решение и выражаем признательность руководству США», — сказала Захарова.

Она сообщила, что на данный момент российский МИД работает над скорейшим возвращением соотечественников на родину.

Вечером 7 января стало известно о задержании судна M/V Bella 1 («Маринера»). Танкер под российским флагом арестовали в Северной Атлантике. Отмечается, что до момента захвата судно находилось примерно в 200–300 км к югу от побережья Исландии, оно следовало в сторону Мурманска.

9 января Трамп сообщил, что США начали выгрузку нефти с танкера «Маринера». Он подчеркнул, что решение о захвате судна далось ему нелегко.

До этого зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что США преступным путем захватили российский нефтяной танкер. По его словам, это явное нарушение Конвенции ООН по международному морскому праву 1982 года.

Ранее странам ЕС предложили решить судьбу российских танкеров.