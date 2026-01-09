В Румынии в тысячах домов наблюдаются проблемы с горячей водой и отоплением

В румынском Бухаресте около 3,5 тысячи домов остаются без нормального отопления и горячей воды. Об этом сообщает местное радио Romania.

«В столице 3,5 тысячи зданий не имеют нормального уровня горячего водоснабжения и отопления. Компания Termoenergetica заявила в четверг вечером, что теплоноситель, поставленный компанией Elcen, соответствует требуемой температуре, но расход и давление недостаточны», — сказано в сообщении.

Как уточняется, по причине того, что вода в трубах недостаточно горячая, теплоэнергии не хватает для достаточного отопления в домах. Работы будут идти до 12 января, следует из материала.

До этого сообщалось, что во Франции около 380 тысяч домов остались без электроснабжения из-за циклона «Горетти». По словам специалиста по предотвращению стихийных бедствий Гаэля Мушкета, на устранение последствий непогоды потребуется несколько дней.

Этот циклон настиг и Британию. Там без света остались примерно 50 тысяч домов.

Ранее «Роскосмос» показал спутниковые снимки циклона, который принес в Москву «снежный армагеддон».