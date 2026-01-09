Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В Румынии в тысячах домов наблюдаются проблемы с горячей водой и отоплением

Romania: в Бухаресте 3,5 тысячи домов остаются без нормального отопления
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

В румынском Бухаресте около 3,5 тысячи домов остаются без нормального отопления и горячей воды. Об этом сообщает местное радио Romania.

«В столице 3,5 тысячи зданий не имеют нормального уровня горячего водоснабжения и отопления. Компания Termoenergetica заявила в четверг вечером, что теплоноситель, поставленный компанией Elcen, соответствует требуемой температуре, но расход и давление недостаточны», — сказано в сообщении.

Как уточняется, по причине того, что вода в трубах недостаточно горячая, теплоэнергии не хватает для достаточного отопления в домах. Работы будут идти до 12 января, следует из материала.

До этого сообщалось, что во Франции около 380 тысяч домов остались без электроснабжения из-за циклона «Горетти». По словам специалиста по предотвращению стихийных бедствий Гаэля Мушкета, на устранение последствий непогоды потребуется несколько дней.

Этот циклон настиг и Британию. Там без света остались примерно 50 тысяч домов.

Ранее «Роскосмос» показал спутниковые снимки циклона, который принес в Москву «снежный армагеддон».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27583603_rnd_2",
    "video_id": "record::aaf5013b-f297-4a31-bc30-f8d39dd7c78c"
}
 
Теперь вы знаете
«Фригидность». Что скрывается за этим термином и когда пора к врачу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+