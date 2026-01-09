Размер шрифта
Охрана перекрыла доступ во двор у бывшей квартиры Долиной

Юрий Кочетков/РИА Новости

Охрана дома в московском районе Хамовники, в котором находится бывшая квартира певицы Ларисы Долиной, перекрыла доступ во двор для посторонних лиц. Об этом ТАСС рассказала адвокат новой владелицы жилья Полины Лурье Светлана Свириденко.

«В настоящий момент охрана не пускает никого из третьих лиц на дворовую территорию и в подъезд дома», — сказала адвокат, выразив надежду, что ее с Лурье эти ограничения не коснутся.

Лариса Долина больше года отказывалась съехать из квартиры, которую сама продала за 112 млн рублей. Покупательница Полина Лурье осталась без денег и жилья, а певица заявила, что ее обманули мошенники. Все предыдущие инстанции принимали решения в пользу знаменитости, однако 16 декабря Верховный суд России встал на сторону покупательницы и оставил право собственности на недвижимость за ней.

До этого стало известно, что Долина нарушила свое обещание передать ключи от проданной квартиры Полине Лурье 5 января. Позже адвокат артистки Мария Пухова заявила, что Долина передаст жилье покупательнице во второй половине дня 9 января.

Ранее адвокат объяснил, как Долина передаст квартиру Лурье.

