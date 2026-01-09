Российские военнослужащие обнаружили грузинских наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Константиновском направлении. Об этом РИА Новости рассказал командир подразделения БПЛА «Южной» группировки войск с позывным «Круглый».

«После захода наших сил в два блиндажа укрепления удерживали наемники. При осмотре нашли грузинские документы и подтвердили их присутствие по радиоперехватам», — сказал командир.

До этого сообщалось, что решение командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) перевести бойцов иностранного легиона в штурмовые подразделения спровоцировало бунт среди наемников.

12 декабря сообщалось, что иностранные наемники массово расторгают контракты с ВСУ и бегут, опасаясь, что их могут перевести в штурмовики.

Украинский аналитический ресурс Deep State, связанный с главным управлением разведки Минобороны Украины, утверждал, что командование ВСУ обсуждает ликвидацию иностранных легионов в составе сухопутных войск, а личный состав планируют отправлять в штурмовые войска.

Ранее украинский пленный рассказал о колумбийских женщинах в рядах ВСУ.