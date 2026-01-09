Размер шрифта
Новости политики

Медведев после Венесуэлы посоветовал элитам США засунуть свои языки в «рахитичные задницы»

Медведев: США после шабаша в Каракасе должны признать правомерность СВО
Элиты в США после «шабаша» в Венесуэле должны признать правомерность действий России в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«После такого американские элиты — как республиканские, так и демократические — должны навсегда засунуть свои длинные языки в свои рахитичные задницы. И просто признать правомерность действий России в ходе СВО», — написал политик.

3 января Соединенные Штаты нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

Ранее Медведев рассказал о сценариях дальнейшей судьбы Мадуро.

