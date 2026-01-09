Размер шрифта
Верховный лидер Ирана на фоне угроз США призвал Трампа обратить внимание на свою страну

Верховный лидер Ирана Хаменеи призвал Трампа заняться делами своей страны
Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency)/Reuters

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал президента США Дональда Трампа, угрожавшего исламской Республике ударами из-за протестов, заняться делами в своем государстве. Слова Хаменеи передает гостелерадиокомпания Ирана.

«Он, если может, пусть займется управлением собственной страной», — сказал глава государства.

9 января американский президент заявил, что США нанесут Ирану «очень сильный удар», если в стране будут убивать протестующих, недовольных экономической ситуацией.

28 декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты. Они сопровождались усилением мер безопасности, включая применение полицией слезоточивого газа и пневматического оружия. Крупнейшие акции проходили в Тегеране, а наиболее ожесточенные столкновения были зафиксированы на западе и юго-западе (города Малекшахи, Керманшах, Лордеган).

В начале января иранские власти отключили по всей стране интернет и телефонную связь. Предполагается, что это стало одной из мер властей для борьбы с протестующими.

Ранее протестующие заявили о захвате города и округа в Иране.

