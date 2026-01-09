Размер шрифта
На видео попали последние секунды перед наездом Mercedes на девочку под Краснодаром

В Краснодарском крае Mercedes сбил девочку на зебре и попал на видео 
В Усть-Лабинске Краснодарского края водитель внедорожника Mercedes-Benz сбил школьницу на пешеходном переходе. Об этом сообщает Telegram-канал «Краснодар Телетайп».

«Девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, не посмотрев по сторонам. Ее сбил водитель, не притормозивший перед «зеброй», — отмечается в публикации.

На кадрах с автомобильного видеорегистратора видно, что школьница шла через дорогу, держа в руках телефон. Водитель внедорожника не сбавил скорость. От сильного удара пострадавшая взлетела и оказалась на капоте машины. Школьница получила множественные травмы и была госпитализирована, уточняет Telegram-канал «ЧП Краснодар».

Ранее в Москве прокуратура подала иск на 600 тыс. рублей против водителя, врезавшегося в дерево.
 
