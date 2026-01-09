Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

С виновника массового ДТП на Кутузовском проспекте взыщут 600 тыс. рублей за дерево

В Москве прокуратура потребовала 600 тыс. рублей с виновника ДТП за сбитое дерево
Кирилл Брага/РИА Новости

В Москве межрайонный природоохранный прокурор подал иск на виновника массового ДТП на Кутузовском проспекте из-за сбитого автомобилем дерева. Об этом сообщается в Telegram-канале «Прокуратура Москвы».

«Почти трехтонная иномарка на полном ходу снесла дерево, буквально сломав его под корень, после чего остановилась. Дерево - каштан полностью уничтожено. В результате причинен ущерб на сумму более 600 тыс рублей», — отмечается в сообщении прокуратуры.

ДТП произошло в начале декабря 2025 года. Водители Lexus и Audi устроили гонки друг за другом, в результате чего водитель японского внедорожника врезался в машину своего соперника, а тот — в еще один автомобиль. От удара Lexus вылетел за пределы проезжей части и сломал росший там каштан.

Иск о возмещении ущерба зеленым насаждениям будет рассмотрен судом.

Ранее в России удвоили штрафы за перевозку детей без кресел.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27583675_rnd_2",
    "video_id": "record::449f1045-1052-43ec-aaf1-2be3dbe4838e"
}
 
Теперь вы знаете
«Фригидность». Что скрывается за этим термином и когда пора к врачу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+