С виновника массового ДТП на Кутузовском проспекте взыщут 600 тыс. рублей за дерево

В Москве прокуратура потребовала 600 тыс. рублей с виновника ДТП за сбитое дерево

В Москве межрайонный природоохранный прокурор подал иск на виновника массового ДТП на Кутузовском проспекте из-за сбитого автомобилем дерева. Об этом сообщается в Telegram-канале «Прокуратура Москвы».

«Почти трехтонная иномарка на полном ходу снесла дерево, буквально сломав его под корень, после чего остановилась. Дерево - каштан полностью уничтожено. В результате причинен ущерб на сумму более 600 тыс рублей», — отмечается в сообщении прокуратуры.

ДТП произошло в начале декабря 2025 года. Водители Lexus и Audi устроили гонки друг за другом, в результате чего водитель японского внедорожника врезался в машину своего соперника, а тот — в еще один автомобиль. От удара Lexus вылетел за пределы проезжей части и сломал росший там каштан.

Иск о возмещении ущерба зеленым насаждениям будет рассмотрен судом.

