Зеленский призвал США отреагировать на удар «Орешником» по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале подтвердил удар ВС РФ «Орешником» по территории республики и призвал мир, в первую очередь Соединенные Штаты, к реакции.

«Нужна четкая реакция мира. Прежде всего Соединенных Штатов, которые в России действительно считаются. Россия должна получать сигналы, что это ее обязанность – сосредоточиться на дипломатии, и чувствовать последствия…», — написал Зеленский.

Он также призвал партнеров на Западе поддержать ПВО Украины. По его словам, нельзя потерять ни одного дня «в поставках, в производстве, в договоренностях». Киев намерен на всех уровнях проинформировать партнеров о деталях удара и какие ответные меры необходимы, отметил украинский лидер.

9 января в Минобороны РФ сообщили о массированном ударе, в том числе «Орешником», по критическим объектам Украины. По данным ведомства, это стало ответом на попытку атаки резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря 2025 года.

В МО заявили, что все цели удара были достигнуты. В частности, ВС РФ поразили цеха по производству беспилотников, которые использовались во время налета на резиденцию Путина, а также энергообъекты, обеспечивающие работу военно-промышленного (ВПК) комплекса Украины.

