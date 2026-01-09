Размер шрифта
У спинного мозга выявили особый механизм защиты от старения

NatNeuro: микроглия оказалась защитником стареющего спинного мозга
Ученые из Каролинского института обнаружили неожиданный защитный механизм в стареющем спинном мозге: его собственные иммунные клетки помогают сдерживать повреждение нервных волокон. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Neuroscience.

С возрастом спинной мозг, передающий сигналы между мозгом и телом, постепенно утрачивает структурную целостность. Особенно уязвимым оказывается миелин — защитный слой, окружающий нервные волокна. Изучая мышей разного возраста, исследователи обнаружили, что в дорсальных столбах спинного мозга миелин со временем повреждается.

Ключевую роль в реакции на эти изменения, как показала работа, играет микроглия. В стареющем спинном мозге эти клетки активируют сигнальную молекулу TGF-β. Она действует как своего рода тормоз, ограничивая чрезмерную активность микроглии и предотвращая дальнейшее разрушение миелина.

Когда ученые экспериментально отключили выработку TGF-β у пожилых мышей, защитный механизм перестал работать. Микроглия начала активно разрушать миелин, что привело к нарушениям движений и другим клиническим симптомам.

Авторы отмечают, что сходные повреждения именно в этом участке спинного мозга ранее находили у людей с некоторыми неврологическими заболеваниями. Полученные данные помогают лучше понять, какие процессы защищают нервную систему от возрастных изменений и почему при их нарушении могут развиваться патологии.

