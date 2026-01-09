Трамп заявил, что США отменили вторую атаку на Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп заявил, что Венесуэла сотрудничает с Соединенными Штатами, поэтому он отменил вторую волну атак по стране. Об этом американский лидер написал на своей странице в соцсети Truth Social.

«США и Венесуэла отлично работают вместе <... > поэтому я отменил ранее ожидаемую вторую волну атак», — говорится в посте Трампа.

3 января США нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

Позднее ABC News со ссылкой на источники писал, что администрация США уведомила временные власти Венесуэлы о требованиях, которые должны быть выполнены до получения разрешения на увеличение добычи нефти. От Каракаса требуют разорвать экономические связи с Китаем, Россией, Ираном и Кубой, а также «выгнать» их из страны.

